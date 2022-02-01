Генсек ООН Гутерреш осудил ракетный запуск КНДР
- Legion-Media
«Генеральный секретарь ООН осуждает запуск баллистической ракеты, возможно, средней дальности КНДР 30 января. Это нарушение объявленного КНДР моратория в 2018 году на такие запуски и резолюций Совета Безопасности ООН», — приводит ТАСС заявление.
Ранее в Пхеньяне подтвердили информацию о пуске баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12 в воскресенье, 30 января.
Правительство Японии выразило протест. По словам генсекретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, ракета преодолела 800 км.