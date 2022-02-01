Генсек ООН Гутерреш осудил ракетный запуск КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил запуск ракеты средней дальности, который осуществили в КНДР 30 января. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«Генеральный секретарь ООН осуждает запуск баллистической ракеты, возможно, средней дальности КНДР 30 января. Это нарушение объявленного КНДР моратория в 2018 году на такие запуски и резолюций Совета Безопасности ООН», — приводит ТАСС заявление.

Ранее в Пхеньяне подтвердили информацию о пуске баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12 в воскресенье, 30 января.

Правительство Японии выразило протест. По словам генсекретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, ракета преодолела 800 км.