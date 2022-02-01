Ливанский аналитик: США рассматривают Катар как альтернативный источник газа для Европы

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Соединённые Штаты хотят договориться с Катаром о создании альтернативного России источника поставок газа в Европу. Такое мнение выразил ливанский эксперт в области стратегических исследований генерал Эльяс Ханна.
Ливанский аналитик: США рассматривают Катар как альтернативный источник газа для Европы
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Как напоминает РИА Новости, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани накануне начал первый визит в США с момента прихода к власти американского президента Джо Байдена.

«США совместно с Катаром предпринимают попытки обеспечить Европу катарским газом взамен российского. На встречах стороны будут обсуждать объёмы газа, которые Катар сможет поставить Европе», — сказал Ханна агентству.

По его мнению, Катар готов к такому развитию событий.

«Хорошие отношения Катара с Японией, Индией и Южной Кореей могут позволить предоставить Европе недостающий объём газа», — добавил эксперт.

31 января Джо Байден объявил, что присвоит Катару статус основного американского союзника вне НАТО.

Перед этим, 22 января, появилась информация о том, что власти Соединённых Штатов ведут переговоры с коллегами из Катара о поставках природного газа из страны в Европу в связи с возможной эскалацией ситуации вокруг Украины.

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