Ливанский аналитик: США рассматривают Катар как альтернативный источник газа для Европы
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Как напоминает РИА Новости, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани накануне начал первый визит в США с момента прихода к власти американского президента Джо Байдена.
«США совместно с Катаром предпринимают попытки обеспечить Европу катарским газом взамен российского. На встречах стороны будут обсуждать объёмы газа, которые Катар сможет поставить Европе», — сказал Ханна агентству.
По его мнению, Катар готов к такому развитию событий.
«Хорошие отношения Катара с Японией, Индией и Южной Кореей могут позволить предоставить Европе недостающий объём газа», — добавил эксперт.
31 января Джо Байден объявил, что присвоит Катару статус основного американского союзника вне НАТО.
Перед этим, 22 января, появилась информация о том, что власти Соединённых Штатов ведут переговоры с коллегами из Катара о поставках природного газа из страны в Европу в связи с возможной эскалацией ситуации вокруг Украины.