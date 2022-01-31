Байден: США присвоят Катару статус своего основного союзника вне НАТО

Президент США Джо Байден объявил, что присвоит Катару статус основного американского союзника вне НАТО.

«Я направляю уведомление в конгресс о том, что я провозглашу Катар основным союзником вне НАТО, что отражает важность наших отношений», — цитирует РИА Новости Байдена.

По его словам, «это давно назрело».

Ранее появилась информация о том, что власти Соединённых Штатов ведут переговоры с коллегами из Катара о поставках природного газа из страны в Европу в связи с возможной эскалацией ситуации вокруг Украины.