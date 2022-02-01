В Праге протестующие против ограничительных мер из-за COVID-19 подошли к зданию парламента

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В Праге участники протестной акции против ограничительных мер, введённых властями из-за распространения коронавируса, подошли к зданию нижней палаты парламента.
В Праге протестующие против ограничительных мер из-за COVID-19 подошли к зданию парламента
  • Legion-Media

Об этом сообщает Чешское телевидение.

Как отмечается, перед зданием парламента собрались около 600 участников протеста.

По данным телевидения, «митингующие в Праге принесли к зданию нижней палаты парламента несколько виселиц, которые должны символизировать удушающее влияние на предпринимателей и обычных граждан, которое оказывают уже принятые и намечаемые властями меры».

30 января акция протеста против действующих в Чехии ограничений прошла на Вацлавской площади в центре Праги.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе протестующие против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса требуют отставки правительства Бельгии.

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