В Праге прошла акция протеста против ограничительных мер из-за коронавируса
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Об этом информирует ТАСС.
Как уточняется, митингующие потребовали немедленно прекратить «дискриминацию» граждан, отказывающихся прививаться от коронавируса.
К тому же протестующие призвали не ужесточать законодательные акты, которые могут быть использованы против таких людей.
По данным организаторов митинга, в акции протеста приняли участие более 6 тыс. активистов.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе протестующие против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса требуют отставки правительства Бельгии.
16 января тысячи человек приняли участие в протестах против продления действия антикоронавирусных ограничительных мер в Амстердаме.