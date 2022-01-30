В Праге прошла акция протеста против ограничительных мер из-за коронавируса

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Акция протеста против действующих в Чехии ограничений, введённых властями из-за распространения коронавируса, прошла на Вацлавской площади в центре Праги.
В Праге прошла акция протеста против ограничительных мер из-за коронавируса
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС.

Как уточняется, митингующие потребовали немедленно прекратить «дискриминацию» граждан, отказывающихся прививаться от коронавируса.

К тому же протестующие призвали не ужесточать законодательные акты, которые могут быть использованы против таких людей. 

По данным организаторов митинга, в акции протеста приняли участие более 6 тыс. активистов.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе протестующие против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса требуют отставки правительства Бельгии.

16 января тысячи человек приняли участие в протестах против продления действия антикоронавирусных ограничительных мер в Амстердаме.

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