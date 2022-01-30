Противники ограничительных мер в Брюсселе требуют отставки правительства
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что организатором акции выступает общественное движение «Объединённая Бельгия за свободу».
В ходе акции организаторы собирают подписи для обращения в Палату представителей Бельгии для инициирования процедуры роспуска действующего правительства.
16 января тысячи человек приняли участие в протестах против продления действия антикоронавирусных ограничительных мер в Амстердаме.