Противники ограничительных мер в Брюсселе требуют отставки правительства

В Брюсселе протестующие против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса требуют отставки правительства Бельгии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что организатором акции выступает общественное движение «Объединённая Бельгия за свободу».

В ходе акции организаторы собирают подписи для обращения в Палату представителей Бельгии для инициирования процедуры роспуска действующего правительства.

16 января тысячи человек приняли участие в протестах против продления действия антикоронавирусных ограничительных мер в Амстердаме.