Премьер Великобритании Джонсон рассчитывает на телефонный разговор с Путиным 2 февраля

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во второй половине дня 2 февраля.
Премьер Великобритании Джонсон рассчитывает на телефонный разговор с Путиным 2 февраля
  • AP

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя Джонсона.

Ранее Джонсон заявил, что поговорит с российским президентом Владимиром Путиным, «как только сможет».

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