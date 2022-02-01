Премьер Великобритании Джонсон рассчитывает на телефонный разговор с Путиным 2 февраля
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во второй половине дня 2 февраля.
- AP
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя Джонсона.
Ранее Джонсон заявил, что поговорит с российским президентом Владимиром Путиным, «как только сможет».
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