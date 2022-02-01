Премьер Великобритании Джонсон рассчитывает на телефонный разговор с Путиным 2 февраля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во второй половине дня 2 февраля.

AP