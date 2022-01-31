Премьер Британии Джонсон пообещал переговорить с Путиным, «как только сможет»
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«Я переговорю с президентом Путиным, как только смогу», — приводит РИА Новости ответ Джонсона на вопрос, связанный с сообщениями СМИ о том, что его звонок российскому лидеру был отменён.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что британская сторона после публикации доклада о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна попросила Россию перенести время разговора между лидерами.
Также Джонсон отказался подавать в отставку после публикации данного отчёта о вечеринках.