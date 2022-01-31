Премьер Британии Джонсон пообещал переговорить с Путиным, «как только сможет»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поговорит с российским президентом Владимиром Путиным, «как только сможет».

«Я переговорю с президентом Путиным, как только смогу», — приводит РИА Новости ответ Джонсона на вопрос, связанный с сообщениями СМИ о том, что его звонок российскому лидеру был отменён.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что британская сторона после публикации доклада о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна попросила Россию перенести время разговора между лидерами.

Также Джонсон отказался подавать в отставку после публикации данного отчёта о вечеринках.