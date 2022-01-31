Премьер Британии Джонсон пообещал переговорить с Путиным, «как только сможет»

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поговорит с российским президентом Владимиром Путиным, «как только сможет».
Премьер Британии Джонсон пообещал переговорить с Путиным, «как только сможет»
  • ©Dan Kitwood / Getty Images

«Я переговорю с президентом Путиным, как только смогу», — приводит РИА Новости ответ Джонсона на вопрос, связанный с сообщениями СМИ о том, что его звонок российскому лидеру был отменён.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что британская сторона после публикации доклада о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна попросила Россию перенести время разговора между лидерами.

Также Джонсон отказался подавать в отставку после публикации данного отчёта о вечеринках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить