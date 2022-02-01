Моравецкий: Польша и Украина договорились построить газопровод

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша и Украина договорились построить газопровод.
Моравецкий: Польша и Украина договорились построить газопровод
  • AP

Об этом он заявил после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалём в Киеве.

«Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объёмы газа в недалёком будущем», — цитирует его РИА Новости.

В августе 2019 года представители Украины, Польши и США подписали в Варшаве соглашение о газовом сотрудничестве между странами.

В декабре 2019 года Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа.

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