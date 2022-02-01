Bloomberg: сенат США может согласовать санкции в отношении России на этой неделе

Сенат США на этой неделе может согласовать пакет санкций в отношении России на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления сенаторов.

«Мы надеемся обсудить пару последних моментов, по которым нужно достичь согласия, после чего можно будет двигаться вперёд», — заявил председатель комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес.

Сенатор Крис Мёрфи выразил мнение, что детали нового санкционного пакета могут быть согласованы «на следующий день или около того».

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не станут заранее раскрывать суть санкций, которые готовятся против России, чтобы не дать Москве подготовиться и смягчить их последствия.

В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что Запад сам нагнетает напряжённость риторикой и провоцирует эскалацию.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.