Посольство России в США: Москва не собирается «пятиться назад» из-за угрозы санкций

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Россия не собирается «пятиться назад» и идти на уступки Соединённым Штатам из-за угрозы введения Вашингтоном санкций в отношении Москвы. Об этом заявили в российском посольстве в США.
Посольство России в США: Москва не собирается «пятиться назад» из-за угрозы санкций
  • AP
  • © Carolyn Kaster

«Генератором напряжённости является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», — говорится в заявлении посольства в Facebook.

Во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что власти США подготовили санкционные списки представителей «российских элит и членов их семей» на случай «агрессии против Украины».

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не станут заранее раскрывать суть санкций, которые готовятся против России, чтобы не дать Москве подготовиться и смягчить их последствия.

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