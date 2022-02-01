Премьер Британии Джонсон проведёт переговоры с Зеленским в Киеве

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Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон в ходе визита в Киев проведёт переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Премьер Британии Джонсон проведёт переговоры с Зеленским в Киеве
  • AP
  • © Alberto Pezzali

«Премьер министр отправляется в Киев в качестве демонстрации поддержки Украины», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Джонсона.

В ходе переговоров политики обсудят «весь спектр» стратегической поддержки Украины со стороны Великобритании.

«Это важная неделя дипломатии, премьер министр форсирует дипломатические усилия и надеется переговорить с президентом (России Владимиром. — RT) Путиным и другими лидерами на этой неделе», — отметили в пресс-службе премьер-министра Британии.

Правительство Великобритании объявило о выделении Украине 88 млн фунтов на поддержку энергетической независимости страны.

Ранее Джонсон заявил, что поговорит с Путиным, «как только сможет».

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