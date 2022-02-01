Власти Британии выделят £88 млн на поддержку энергетической независимости Украины

Короткая ссылка
Правительство Великобритании заявило о выделении Украине £88 млн на поддержку энергетической независимости страны.
Власти Британии выделят £88 млн на поддержку энергетической независимости Украины
  • AFP
  • © Tolga Akmen

«Великобритания объявляет о помощи Украине на сумму £88 млн для поддержки стабильности институтов управления и энергетической независимости Украины», — приводит сообщение правительства Британии РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс объявила, что Великобритания подготовила «самый жёсткий санкционный режим» для России в ответ на «агрессию в отношении Украины». По её утверждению, «спрятаться будет негде».

Новый законопроект позволит замораживать активы российских компаний в Великобритании.

В Кремле отмечали, что возможная атака Британии на российский бизнес подразумевает принятие ответных мер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить