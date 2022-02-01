Власти Британии выделят £88 млн на поддержку энергетической независимости Украины

Правительство Великобритании заявило о выделении Украине £88 млн на поддержку энергетической независимости страны.

«Великобритания объявляет о помощи Украине на сумму £88 млн для поддержки стабильности институтов управления и энергетической независимости Украины», — приводит сообщение правительства Британии РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс объявила, что Великобритания подготовила «самый жёсткий санкционный режим» для России в ответ на «агрессию в отношении Украины». По её утверждению, «спрятаться будет негде».

Новый законопроект позволит замораживать активы российских компаний в Великобритании.

В Кремле отмечали, что возможная атака Британии на российский бизнес подразумевает принятие ответных мер.