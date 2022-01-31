Байден назвал продуктивными прошедшие переговоры с Зеленским

Президент США Джо Байден заявил, что его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским на прошлой неделе был продуктивным.

«У нас был продуктивный разговор с президентом Зеленским», — цитирует ТАСС Байдена.

Он добавил, что стороны «продолжают беспрерывно участвовать в дипломатии».

Ранее Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные финансовые меры поддержки Украины со стороны США.

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский и Байден в ходе переговоров обсудят вопросы безопасности, энергетического и оборонного взаимодействия.