Байден назвал продуктивными прошедшие переговоры с Зеленским
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«У нас был продуктивный разговор с президентом Зеленским», — цитирует ТАСС Байдена.
Он добавил, что стороны «продолжают беспрерывно участвовать в дипломатии».
Ранее Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные финансовые меры поддержки Украины со стороны США.
Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский и Байден в ходе переговоров обсудят вопросы безопасности, энергетического и оборонного взаимодействия.