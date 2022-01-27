Зеленский и Байден вечером 27 января проведут переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден вечером в четверг, 27 января, обсудят по телефону вопросы безопасности, энергетического и оборонного взаимодействия. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

«Запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена», — написал Никифоров в Facebook.

По его словам, лидеры двух стран «затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности, энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы».

Никифоров подчеркнул, что это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американская администрация не хотела бы вводить против России санкции в связи с украинским кризисом, однако готова к таким мерам в случае провала дипломатического урегулирования.