Зеленский и Байден вечером 27 января проведут переговоры

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден вечером в четверг, 27 января, обсудят по телефону вопросы безопасности, энергетического и оборонного взаимодействия. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Зеленский и Байден вечером 27 января проведут переговоры
  • AP

«Запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена», — написал Никифоров в Facebook.

По его словам, лидеры двух стран «затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности, энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы».

Никифоров подчеркнул, что это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американская администрация не хотела бы вводить против России санкции в связи с украинским кризисом, однако готова к таким мерам в случае провала дипломатического урегулирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить