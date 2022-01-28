Зеленский обсудил с Байденом возможные финансовые меры поддержки Украины со стороны США

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные финансовые меры поддержки Украины со стороны США.

«Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины», — написал Зеленский в Twitter.

Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский и Байден в ходе переговоров обсудят вопросы безопасности, энергетического и оборонного взаимодействия.