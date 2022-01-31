В Белом доме подтвердили проведение переговоров Лаврова и Блинкена 1 февраля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут 1 февраля телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Госсекретарь США завтра проведёт разговор с главой МИД России Лавровым», — заявила Псаки.

По её словам, «этот разговор станет следующим шагом в рамках дипломатических усилий и контактов по кризису вокруг Украины».

Как отмечается, в Вашингтоне исходят из того, что дверь для дипломатического взаимодействия с Россией всегда должна оставаться открытой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля, их очная встреча не планируется.

Помощник Блинкена Карен Донфрид также заявил, что беседа госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова может пройти на этой неделе.

Позднее об этом же сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд.