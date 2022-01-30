Нуланд сообщила, что переговоры Лаврова и Блинкена могут пройти на следующей неделе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента Энтони Блинкен, вероятно, проведут очередные переговоры на следующей неделе. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Нуланд сообщила, что переговоры Лаврова и Блинкена могут пройти на следующей неделе
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Как вам известно, мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняло аналогичный шаг на текущей неделе. И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям», — цитирует РИА Новости Нуланд.

По её словам, одним из признаков такой заинтересованности со стороны Москвы является тот факт, что Лавров и Блинкен «вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе».

Ранее помощник Блинкена Карен Донфрид также заявил, что беседа госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова может пройти на следующей неделе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что точные сроки нового контакта Лаврова и Блинкена пока неизвестны.

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