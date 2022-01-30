Нуланд сообщила, что переговоры Лаврова и Блинкена могут пройти на следующей неделе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента Энтони Блинкен, вероятно, проведут очередные переговоры на следующей неделе. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Как вам известно, мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняло аналогичный шаг на текущей неделе. И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям», — цитирует РИА Новости Нуланд.

По её словам, одним из признаков такой заинтересованности со стороны Москвы является тот факт, что Лавров и Блинкен «вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе».

Ранее помощник Блинкена Карен Донфрид также заявил, что беседа госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова может пройти на следующей неделе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что точные сроки нового контакта Лаврова и Блинкена пока неизвестны.