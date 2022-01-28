В Госдепе заявили, что новая беседа Блинкена и Лаврова может пройти на следующей неделе

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Беседа госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова может пройти на следующей неделе, заявила помощник Блинкена Карен Донфрид.
В Госдепе заявили, что новая беседа Блинкена и Лаврова может пройти на следующей неделе
  • AFP
  • © ALEX BRANDON

«Я ожидаю, что она (беседа между Блинкеном и Лавровым. — RT) состоится на следующей неделе», — приводит РИА Новости слова Донфрид в эфире телеканала «Дождь»*.

По её словам, беседа ещё не запланирована.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что точные сроки нового контакта Лаврова и Блинкена пока неизвестны.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

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