В Госдепе заявили, что новая беседа Блинкена и Лаврова может пройти на следующей неделе

Беседа госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова может пройти на следующей неделе, заявила помощник Блинкена Карен Донфрид.

«Я ожидаю, что она (беседа между Блинкеном и Лавровым. — RT) состоится на следующей неделе», — приводит РИА Новости слова Донфрид в эфире телеканала «Дождь»*.

По её словам, беседа ещё не запланирована.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что точные сроки нового контакта Лаврова и Блинкена пока неизвестны.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.