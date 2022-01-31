Постпред России Небензя покинул заседание СБ ООН для встречи с Генсеком Гутеррешем

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул заседание СБ ООН по Украине из-за запланированной ранее встречи с Генеральным секретарём организации Антониу Гутеррешем.
Постпред России Небензя покинул заседание СБ ООН для встречи с Генсеком Гутеррешем
  • ©Luiz Rampelotto/NurPhoto

«Я хочу извиниться перед членами совета и не воспринимать мой уход как демарш... Я иду на встречу с Генеральным секретарём в преддверии нашего председательства в совете, которое начинается завтра, и, к сожалению, не могу перенести её в связи с графиком Генерального секретаря», — сказал Небензя.

После его ухода начал выступать постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В Нью-Йорке по запросу США проходит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.

Как отметил Небензя, Запад не учитывает интересов украинского народа в своей «разрушительной игре», его задача заключается в том, чтобы не допустить естественного братского сосуществования России и Украины и их народов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить