Постпред России Небензя покинул заседание СБ ООН для встречи с Генсеком Гутеррешем

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул заседание СБ ООН по Украине из-за запланированной ранее встречи с Генеральным секретарём организации Антониу Гутеррешем.

«Я хочу извиниться перед членами совета и не воспринимать мой уход как демарш... Я иду на встречу с Генеральным секретарём в преддверии нашего председательства в совете, которое начинается завтра, и, к сожалению, не могу перенести её в связи с графиком Генерального секретаря», — сказал Небензя.

После его ухода начал выступать постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В Нью-Йорке по запросу США проходит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.

Как отметил Небензя, Запад не учитывает интересов украинского народа в своей «разрушительной игре», его задача заключается в том, чтобы не допустить естественного братского сосуществования России и Украины и их народов.