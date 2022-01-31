Премьер Канады Трюдо заболел коронавирусом
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«Сегодня утром я сдал положительный тест на COVID-19», — написал Трюдо в своём Twitter.
This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022
Он отметил, что чувствует себя хорошо и продолжит работать удалённо.
Премьер Канады также призвал всех вакцинироваться.
Ранее сообщалось, что Трюдо вместе с семьёй поменял место резиденции из соображений безопасности по причине проходящих в стране протестов против коронавирусных ограничений.