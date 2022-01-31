Премьер Канады Трюдо заболел коронавирусом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

«Сегодня утром я сдал положительный тест на COVID-19», — написал Трюдо в своём Twitter.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022

Он отметил, что чувствует себя хорошо и продолжит работать удалённо.

Премьер Канады также призвал всех вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что Трюдо вместе с семьёй поменял место резиденции из соображений безопасности по причине проходящих в стране протестов против коронавирусных ограничений.