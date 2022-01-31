Премьер Канады Трюдо заболел коронавирусом

Короткая ссылка
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.
Премьер Канады Трюдо заболел коронавирусом
  • ©Cole Burston/Getty Images

«Сегодня утром я сдал положительный тест на COVID-19», — написал Трюдо в своём Twitter.

Он отметил, что чувствует себя хорошо и продолжит работать удалённо.

Премьер Канады также призвал всех вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что Трюдо вместе с семьёй поменял место резиденции из соображений безопасности по причине проходящих в стране протестов против коронавирусных ограничений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить