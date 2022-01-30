Премьер Канады Трюдо сменил место резиденции
«На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны», — информирует телеканал.
Ранее сообщалось, что в Оттаве стартовал масштабный антиправительственный митинг дальнобойщиков и сил, которые их поддерживают. По данным местных СМИ, ранее в столице был разбит временный лагерь манифестантов численностью 10 тыс. человек. Дальнобойщики требуют отменить новый пакет антиковидных ограничительных мер.