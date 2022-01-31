Чешский эксперт по безопасности предложил отказаться от идеи членства Украины в НАТО
- Legion-Media
По мнению аналитика, для Чехии важны хорошие отношения с США, но также не менее важными являются и отношения с Россией.
«Мы должны действовать, как Израиль, который не боится дружить и с Путиным, и с Байденом, но при этом не боится показать Путину, что может атаковать иранские объекты в Сирии, даже если российская армия будет против», — сказал он.
По мнению Богбота, как сильный лидер, президент России Владимир Путин «уважает сильных лидеров, в то время как Европа всё больше демонстрирует свою слабость».
«Мы не должны забывать, что Россия находится на справедливой стороне... Есть логика в словах Путина о том, что Украина в НАТО представляет собой стратегический риск для России», — отметил эксперт.
Кроме того, отвечая на вопрос о том, что могло стать причиной эскалации в отношениях между Россией и Западом, Богбот предположил, что в основном она заключается в длительном игнорировании того, что Россия за 20 лет «стала великой державой с сильной и обученной армией, ядерным оружием, огромными ресурсами и большими амбициями».
«США и НАТО должны отказаться от намерения присоединить Украину к НАТО», — подчеркнул аналитик, комментируя условие дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.
Ранее итальянский сенатор Джанлука Феррара выразил мнение, что возможное вступление Украины в НАТО стало бы провокацией и ухудшило бы ситуацию с безопасностью в Европе.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе подорвёт отношения России и НАТО.