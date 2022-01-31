Соединённым Штатам и НАТО следует отказаться от идеи присоединения Украины к военному альянсу, для всего блока это было бы стратегической ошибкой, заявил чешскому изданию Parlamentní Listy эксперт в области безопасности Давид Богбот.

По мнению аналитика, для Чехии важны хорошие отношения с США, но также не менее важными являются и отношения с Россией.

«Мы должны действовать, как Израиль, который не боится дружить и с Путиным, и с Байденом, но при этом не боится показать Путину, что может атаковать иранские объекты в Сирии, даже если российская армия будет против», — сказал он.

По мнению Богбота, как сильный лидер, президент России Владимир Путин «уважает сильных лидеров, в то время как Европа всё больше демонстрирует свою слабость».

«Мы не должны забывать, что Россия находится на справедливой стороне... Есть логика в словах Путина о том, что Украина в НАТО представляет собой стратегический риск для России», — отметил эксперт.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, что могло стать причиной эскалации в отношениях между Россией и Западом, Богбот предположил, что в основном она заключается в длительном игнорировании того, что Россия за 20 лет «стала великой державой с сильной и обученной армией, ядерным оружием, огромными ресурсами и большими амбициями».

«США и НАТО должны отказаться от намерения присоединить Украину к НАТО», — подчеркнул аналитик, комментируя условие дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.

Ранее итальянский сенатор Джанлука Феррара выразил мнение, что возможное вступление Украины в НАТО стало бы провокацией и ухудшило бы ситуацию с безопасностью в Европе.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе подорвёт отношения России и НАТО.