Посол России Келин связал заявления властей Британии об угрозе Украине с внутренним кризисом

Посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что утверждения британских властей о якобы угрозе Украине со стороны России связаны с внутриполитическим кризисом в этой стране.

«Какие причины здесь я вижу? Их несколько. Одна из них, конечно, внутренняя причина, поскольку оппозиция сильно давит сейчас на премьера Великобритании», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер Британии Джонсон заявил об обеспокоенности ситуацией вокруг Украины.

Он призвал Россию вступить в переговоры и «избежать безрассудного и катастрофического вторжения».

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» утверждения о возможной угрозе Украине со стороны России.