Посол России Келин связал заявления властей Британии об угрозе Украине с внутренним кризисом
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«Какие причины здесь я вижу? Их несколько. Одна из них, конечно, внутренняя причина, поскольку оппозиция сильно давит сейчас на премьера Великобритании», — цитирует его РИА Новости.
Ранее премьер Британии Джонсон заявил об обеспокоенности ситуацией вокруг Украины.
Он призвал Россию вступить в переговоры и «избежать безрассудного и катастрофического вторжения».
Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» утверждения о возможной угрозе Украине со стороны России.