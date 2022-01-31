В Кремле заявили об отсутствии определённых сроков ответа Вашингтону по безопасности

Президент России Владимир Путин отреагирует на представленные Вашингтоном документы по гарантиям безопасности тогда, когда сочтёт это необходимым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как только он посчитает это необходимым. Точной даты я не могу вам назвать», — сказал Песков в ответ на вопрос, когда президент России представит своё мнение об ответе США и НАТО на российские предложения.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон ожидает реакции российских властей на письменный ответ США на предложения по гарантиям безопасности.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Соединённые Штаты готовы продолжать переговоры с Россией в двустороннем формате, а также на площадках НАТО и ОБСЕ.