В Кремле заявили об отсутствии определённых сроков ответа Вашингтону по безопасности
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«Как только он посчитает это необходимым. Точной даты я не могу вам назвать», — сказал Песков в ответ на вопрос, когда президент России представит своё мнение об ответе США и НАТО на российские предложения.
Ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон ожидает реакции российских властей на письменный ответ США на предложения по гарантиям безопасности.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Соединённые Штаты готовы продолжать переговоры с Россией в двустороннем формате, а также на площадках НАТО и ОБСЕ.