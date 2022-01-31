Экс-генсек ОБСЕ: жёсткий санкционный курс США может испортить климат для диалога с Россией

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Если санкционная риторика Запада станет слишком жёсткой, это может испортить климат переговоров между Россией и США, заявил бывший генсекретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

«Если риторика станет слишком жёсткой, это может создать токсичный климат для диалога. Но демонстрации военной силы имеют тот же эффект, если их слишком много», — сказал он в интервью РИА Новости.

По мнению Гремингера, угрозы введения новых ограничительных мер со стороны США и военные перемещения — это часть политической игры и «игра мускулами».

«Если этот санкционный курс будет слишком жестким, это может испортить климат для подлинного диалога. С другой стороны, я думаю, что заинтересованные стороны достаточно политически зрелы, чтобы понять такого рода послания», — добавил собеседник издания.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс ранее заявил, что американская администрация не хотела бы вводить против России санкции в связи с украинским кризисом, однако готова к таким мерам в случае провала дипломатического урегулирования.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, угрозы США о санкциях против России и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений.

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