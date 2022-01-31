Глава Минобороны Канады предложила России выбор между переговорами и санкциями

Министр обороны Канады Анита Ананд предложила России выбор между переговорами по Украине во избежание дальнейшей эскалации ситуации и жёсткими санкциями.

«Мы полагаем, что у России есть выбор. И он состоит в том, чтобы вести переговоры для деэскалации, и в случае отсутствия деэскалации Россия столкнётся с суровыми санкциями и последствиями», — сказала она в эфире телеканала CBC.

Ранее министр сообщила о передислокации канадских войск на Украине западнее реки Днепр.

30 января Ананд прибыла с двухдневным визитом на Украину. На аэродроме канадскую делегацию встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.