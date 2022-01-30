Канадские войска на Украине передислоцированы

Глава Минобороны Канады Анита Ананд сообщила, что канадские войска на Украине передислоцировались западнее реки Днепр.

«Наши ВС, например, переместились на запад от реки Днепр», — приводит газета The Globe and Mail заявление Ананд.

По её словам, канадская сторона продолжит принимать меры для обеспечения безопасности своих войск.

Ранее российский посол в Канаде Олег Степанов рассказал, что Россия запросила разъяснения у Канады в связи с обнаруженными в СМИ сообщениями о том, что её вооружённые силы в рамках операции Unifier проводят подготовку неонацистских формирований на территории Украины.