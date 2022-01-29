Посол России в Канаде ожидает разъяснений по статье о связи Канады с нацистами на Украине
«Канадские СМИ в течение нескольких последних месяцев сообщали о том, что,... в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований... негласно прошли подготовку в рамках этой операции», — приводит РИА Новости его заявление.
По словам Степанова, оборонное ведомство Канады сообщило о собственном внутреннем расследовании.
Российского дипломата беспокоит факт отсутствия дальнейших сообщений о проведении расследования и его результатах.
Ранее Степанов заявил, что взаимодействие между странами на более высоком уровне позволило бы эффективнее обсуждать волнующие их вопросы.