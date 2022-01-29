Посол России в Канаде Степанов выразил готовность налаживать двусторонние контакты

Российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что взаимодействие между странами на более высоком уровне позволило бы эффективнее обсуждать волнующие их вопросы.

«Было бы естественным и нормальным в рамках обычной дипломатической практики, чтобы Канада могла бы иметь канал для общения высокого уровня с Россией», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Российский дипломат напомнил, что на данный момент двусторонние контакты ограничиваются уровнем послов.

Степанов отметил, что российская сторона была бы рада обменяться мнениями с канадскими партнёрами по ряду волнующих вопросов, несмотря на политические разногласия.

По его мнению, отношения с Канадой важны для России как сами по себе, так и в контексте урегулирования кризиса вокруг Украины.

Ранее российский МИД пригласил главу канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли посетить Москву и встретиться с должностными лицами.

До этого руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой МИД Канады Мелани Жоли вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества.