Посол России в Канаде Степанов выразил готовность налаживать двусторонние контакты
- AFP
- © Dave Chan
«Было бы естественным и нормальным в рамках обычной дипломатической практики, чтобы Канада могла бы иметь канал для общения высокого уровня с Россией», — рассказал он в беседе с РИА Новости.
Российский дипломат напомнил, что на данный момент двусторонние контакты ограничиваются уровнем послов.
Степанов отметил, что российская сторона была бы рада обменяться мнениями с канадскими партнёрами по ряду волнующих вопросов, несмотря на политические разногласия.
По его мнению, отношения с Канадой важны для России как сами по себе, так и в контексте урегулирования кризиса вокруг Украины.
Ранее российский МИД пригласил главу канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли посетить Москву и встретиться с должностными лицами.
До этого руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой МИД Канады Мелани Жоли вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества.