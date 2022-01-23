Главу МИД Канады Жоли российские дипломаты пригласили посетить Москву

Российский МИД пригласил главу канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли посетить Москву и встретиться с должностными лицами, заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

«Жоли имела возможность побеседовать с министром Лавровым на полях встречи ОБСЕ в прошлом декабре в Стокгольме и выразила заинтересованность приехать в Москву... и мой министр направил официальное приглашение», — сказал российский дипломат в интервью телеканалу CTV.

Офис канадского министра иностранных дел подтвердил получение приглашения, однако ответа на него не последовало.

В ведомстве подчеркнули намерение продолжить контакты с Россией через партнёров — НАТО и ОБСЕ.

«Министр Жоли и высокопоставленные должностные лица из МИД Канады продолжают активно взаимодействовать с нашими американскими и европейскими партнёрами в рамках скоординированных мер по сдерживанию дальнейшей агрессии России против Украины», — заявили в МИД Канады.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой МИД Канады Мелани Жоли вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества.

Небольшой контингент военных сил специального назначения Канады был отправлен на Украину на фоне обострения ситуации в стране.