Глава Минобороны Канады Ананд прибыла на Украину

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Министр национальной обороны Канады Анита Ананд прибыла с двухдневным визитом на Украину. Об этом сообщает украинское Минобороны.
Глава Минобороны Канады Ананд прибыла на Украину
  • Legion-Media

«Сегодня, 30 января, с двухдневным визитом на Украину прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Как отмечается, на аэродроме делегацию встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

В программе визита предусмотрена встреча Ананд главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Канада выделит его стране $120 млн в качестве помощи.

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