Глава Минобороны Канады Ананд прибыла на Украину
- Legion-Media
«Сегодня, 30 января, с двухдневным визитом на Украину прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Как отмечается, на аэродроме делегацию встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.
В программе визита предусмотрена встреча Ананд главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Канада выделит его стране $120 млн в качестве помощи.