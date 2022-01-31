Депутат Европарламента заподозрила украинских чиновников в употреблении наркотиков

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Депутат Европарламента Виола фон Крамон заподозрила украинских политиков в употреблении наркотиков после высказывания главы партии «Слуга народа» Давида Арахамии, который усомнился в готовящемся «российском вторжении».

«Они все там, на Украине, наркоманы? Или что у них происходит?» — написала Крамон в Twitter, прилагая ссылку на новость с цитатой украинского политика.

В интервью журналистам Арахамия обвинил Запад в нагнетании ситуации вокруг отношений между Россией и Украиной. Он заявил, что не знает «реальной причины, по которой США так делают».

Ранее глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» утверждения о возможной угрозе Украине со стороны России.

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