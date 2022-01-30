МИД Словакии рекомендовал жителям страны воздержаться от поездок на Украину

В МИД Словакии рекомендовали жителям республики воздержаться от поездок на Украину.

Об этом информирует агентство TASR.

«Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины», — говорится в сообщении.

Как уточняется, ситуация вокруг Украины «может очень быстро меняться».

В МИД Словении подчеркнули, что поездки на Украину допустимы лишь в неотложных случаях.

Ранее сообщалось, что МИД Швеции рекомендует гражданам страны не совершать «необязательных поездок» на Украину из-за «изменения ситуации с безопасностью» в стране.