США обсудят с Японией и Южной Кореей реакцию на ракетные пуски КНДР

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США обсудят с Японией и Южной Кореей варианты ответа на ракетные пуски КНДР, заявила американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд.
США обсудят с Японией и Южной Кореей реакцию на ракетные пуски КНДР
  • AFP

«Я буду обсуждать с нашими коллегами из Южной Кореи и Японии, которые также оказались под угрозой в связи с произошедшим, другие варианты ответа», — сказала Томас-Гринфилд в эфире телеканала ABC.

Она отметила, что США ввели односторонние санкции против КНДР за последние несколько недель.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе заседания Совета национальной безопасности назвал запуск ракеты КНДР нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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