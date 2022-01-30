Представитель Пентагона Кирби заявил о готовности США к переговорам с КНДР

Короткая ссылка
В свете ракетных пусков КНДР Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном, но продолжит укрепление военного потенциала в регионе, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Представитель Пентагона Кирби заявил о готовности США к переговорам с КНДР
  • ©Westend61
  • Gettyimages.ru

«Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», — приводит РИА Новости слова Кирби в эфире телеканала Fox News.

По его словам, США по-прежнему привержены денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе заседания Совета национальной безопасности назвал запуск ракеты КНДР нарушением резолюций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН).

До этого сообщалось, что Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить