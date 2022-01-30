Представитель Пентагона Кирби заявил о готовности США к переговорам с КНДР

В свете ракетных пусков КНДР Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном, но продолжит укрепление военного потенциала в регионе, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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«Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», — приводит РИА Новости слова Кирби в эфире телеканала Fox News. По его словам, США по-прежнему привержены денуклеаризации Корейского полуострова. Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе заседания Совета национальной безопасности назвал запуск ракеты КНДР нарушением резолюций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН). До этого сообщалось, что Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря.