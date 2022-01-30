В Чехии более 30 тысяч семей остались без электричества из-за урагана
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Чешское телевидение.
Как отмечается, жертвой стихии стал мужчина, на которого во время прогулки обрушилась пятиметровая стена.
В Праге порывы ветра достигали скорости 90 км/ч.
К тому же около города Бржецлав на юго-востоке Чехии завалы деревьев на железнодорожных путях заблокировали международный экспресс, следующий по маршруту Будапешт — Прага.
Ранее сообщалось, что в американском штате Массачусетсе 114 385 человек остались без электричества из-за обрушившихся на регион снегопадов.
Кроме того, свыше 3,5 тыс. авиарейсов были отменены и более 80 тыс. потребителей остались без электричества в США из-за зимней бури.