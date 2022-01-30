В Чехии более 30 тысяч семей остались без электричества из-за урагана

Более 30 тыс. семей остались без света из-за урагана в Чехии, порывы ветра в высокогорных районах страны достигали 185 км/ч.

Об этом сообщает Чешское телевидение.

Как отмечается, жертвой стихии стал мужчина, на которого во время прогулки обрушилась пятиметровая стена.

В Праге порывы ветра достигали скорости 90 км/ч.

К тому же около города Бржецлав на юго-востоке Чехии завалы деревьев на железнодорожных путях заблокировали международный экспресс, следующий по маршруту Будапешт — Прага.

Ранее сообщалось, что в американском штате Массачусетсе 114 385 человек остались без электричества из-за обрушившихся на регион снегопадов.

Кроме того, свыше 3,5 тыс. авиарейсов были отменены и более 80 тыс. потребителей остались без электричества в США из-за зимней бури.