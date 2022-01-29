В американском Массачусетсе 114 тысяч человек остались без электричества из-за снегопадов

В американском штате Массачусетсе 114 385 человек остались без электричества из-за обрушившихся на регион снегопадов.

Соответствующие данные опубликованы на портале Poweroutage.us.

Отмечается, что хуже всего ситуация в прибрежных районах штата. Так, например, из общего числа оставшихся без электричества большинство приходится на прибрежный округ Барнстабл — более 77 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что свыше 3,5 тыс. авиарейсов были отменены и более 80 тыс. потребителей остались без электричества в США из-за зимней бури.