В американском Массачусетсе 114 тысяч человек остались без электричества из-за снегопадов

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В американском штате Массачусетсе 114 385 человек остались без электричества из-за обрушившихся на регион снегопадов.
В американском Массачусетсе 114 тысяч человек остались без электричества из-за снегопадов
  • ©Adam Glanzman/Getty Images

Соответствующие данные опубликованы на портале Poweroutage.us.

Отмечается, что хуже всего ситуация в прибрежных районах штата. Так, например, из общего числа оставшихся без электричества большинство приходится на прибрежный округ Барнстабл — более 77 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что свыше 3,5 тыс. авиарейсов были отменены и более 80 тыс. потребителей остались без электричества в США из-за зимней бури.

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