Лавров: Россия выступает за равноправные и взаимоуважительные отношения с США

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Россия заинтересована в поддержании добрых, взаимоуважительных и равноправных отношений с США, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в программе «Воскресное время» на Первом канале.
Лавров: Россия выступает за равноправные и взаимоуважительные отношения с США
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«Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой», — заявил Лавров.

Он также рассказал о прагматичном подходе властей США в международных отношениях.

«Вашингтон в своих действиях на международной арене прагматичен, где-то утилитарен. Когда США что-то покажется отвечающим их интересам, они могут предать в известной степени тех, с кем дружили, сотрудничали и кто обеспечивал их позиции в разных регионах мира», — пояснил Лавров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден открыт к взаимодействию с Путиным.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил новых контактов Путина и Байдена.

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