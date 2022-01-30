Лавров: Россия выступает за равноправные и взаимоуважительные отношения с США

Россия заинтересована в поддержании добрых, взаимоуважительных и равноправных отношений с США, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в программе «Воскресное время» на Первом канале.

«Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой», — заявил Лавров.

Он также рассказал о прагматичном подходе властей США в международных отношениях.

«Вашингтон в своих действиях на международной арене прагматичен, где-то утилитарен. Когда США что-то покажется отвечающим их интересам, они могут предать в известной степени тех, с кем дружили, сотрудничали и кто обеспечивал их позиции в разных регионах мира», — пояснил Лавров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден открыт к взаимодействию с Путиным.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил новых контактов Путина и Байдена.