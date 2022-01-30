Посол России Келин призвал урегулировать ситуацию вокруг Украины путём переговоров

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Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил о необходимости урегулирования ситуации вокруг Украины посредством дипломатии и переговоров.
Посол России Келин призвал урегулировать ситуацию вокруг Украины путём переговоров
  • © МИД РФ
  • РИА Новости

«Все против этого, и мы совершенно убеждены, что этот вопрос может и должен быть разрешён дипломатическим путём, через переговоры», — приводит ТАСС ответ Келина на вопрос о возможности военного конфликта между Россией и Украиной.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» утверждения о возможной угрозе Украине со стороны России.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

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