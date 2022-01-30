Патрушев назвал цель «навязывающих войну» представителей Запада
- AP
«Не хотим мы войны. И она нам совершенно не нужна. И те, кто её навязывают, особенно с Запада, они преследует свои корыстные измышления», — приводит РИА Новости его слова.
Патрушев также назвал «полной нелепостью» утверждения о возможной угрозе Украине со стороны России.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не заинтересована в войне.
Представитель американской администрации сообщил, что власти США приветствовали заявления России о нежелании войны.