Патрушев назвал цель «навязывающих войну» представителей Запада

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Россия не заинтересована в войне, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев. По его мнению, навязывающие военные действия представители Запада преследуют собственные корыстные устремления.
Патрушев назвал цель «навязывающих войну» представителей Запада
  • AP

«Не хотим мы войны. И она нам совершенно не нужна. И те, кто её навязывают, особенно с Запада, они преследует свои корыстные измышления», — приводит РИА Новости его слова.

Патрушев также назвал «полной нелепостью» утверждения о возможной угрозе Украине со стороны России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не заинтересована в войне.

Представитель американской администрации сообщил, что власти США приветствовали заявления России о нежелании войны.

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