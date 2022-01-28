США приветствовали заявления России о нежелании войны

США приветствуют заявления России о том, что Москва не хочет войны, но ждут от российской стороны действий, заявил представитель американской администрации высокого ранга.

«Мы приветствуем комментарии о том, что Россия не хочет войны», — приводит ТАСС слова американского чиновника на спецбрифинге, посвящённом предстоящему заседанию Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

Он отметил, что эти слова должны быть подтверждены действиями.

Совбез ООН проведёт 31 января заседание по ситуации вокруг Украины, оно намечено на 10:00 (18:00 мск).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не заинтересована в войне.