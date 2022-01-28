США приветствовали заявления России о нежелании войны

Короткая ссылка
США приветствуют заявления России о том, что Москва не хочет войны, но ждут от российской стороны действий, заявил представитель американской администрации высокого ранга.
США приветствовали заявления России о нежелании войны
  • Legion-Media

«Мы приветствуем комментарии о том, что Россия не хочет войны», — приводит ТАСС слова американского чиновника на спецбрифинге, посвящённом предстоящему заседанию Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

Он отметил, что эти слова должны быть подтверждены действиями.

Совбез ООН проведёт 31 января заседание по ситуации вокруг Украины, оно намечено на 10:00 (18:00 мск).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не заинтересована в войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить