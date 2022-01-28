США не ожидают принятия документа по итогам заседания СБ ООН по Украине

США не ожидают принятия какого-либо документа по итогам заседания Совбеза ООН по Украине, которое состоится 31 января.

Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации на брифинге, посвящённом предстоящему заседанию СБ.

«Я не ожидаю, что будет какой-либо (документ) Совета Безопасности по итогам. Но это очень важная возможность для всех мировых держав... увидеть, будет ли путь дипломатии или путь конфликта», — цитирует чиновника ТАСС.

Совет Безопасности ООН проведёт 31 января заседание по ситуации вокруг Украины, оно намечено на 10:00 (18:00 мск).