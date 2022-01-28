США не ожидают принятия документа по итогам заседания СБ ООН по Украине
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Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации на брифинге, посвящённом предстоящему заседанию СБ.
«Я не ожидаю, что будет какой-либо (документ) Совета Безопасности по итогам. Но это очень важная возможность для всех мировых держав... увидеть, будет ли путь дипломатии или путь конфликта», — цитирует чиновника ТАСС.
Совет Безопасности ООН проведёт 31 января заседание по ситуации вокруг Украины, оно намечено на 10:00 (18:00 мск).