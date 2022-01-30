Экс-президент США Трамп пообещал начать коррупционное расследование против Байдена
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«Будьте уверены, что, когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом», — приводит РИА Новости слова Трампа во время выступления на митинге сторонников в Техасе.
Ранее Трамп выразил опасение, что политика Байдена может привести к третьей мировой войне.
Он также заявил, что при его руководстве Белым домом кризис вокруг Украины был бы невозможен.