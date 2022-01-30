В Пентагоне заявили, что Китай не намерен участвовать в ситуации вокруг Украины

Власти Соединённых Штатов не видят признаков того, что Китай будет вовлечён в ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью в эфире Full Court Press.

«Пусть китайские лидеры говорят сами за себя. Но мы не видим никаких признаков того, что Китай собирается вмешиваться в это каким-либо значимым образом», — рассказал Кирби.

Он также допустил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ждут «серьёзные экономические последствия».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что возможные санкции США против России могут затронуть банковскую сферу, экспорт высоких технологий и операций с суверенным долгом.

В свою очередь, The New York Times выразила опасение, что возможные санкции США в отношении России могут вызвать финансовую панику и нанести существенный удар по мировой экономической системе.