NYT: рестрикции США против России могут дестабилизировать мировую систему финансов

Возможные ограничения Соединённых Штатов в отношении России могут вызвать финансовую панику и сделать существенный удар по мировой экономической системе, пишет New York Times.

«Суровые санкции, которые официальные лица США угрожают ввести против России, могут вызвать высокую инфляцию, привести к краху фондового рынка и другим формам финансовой паники», — сообщается в материале.

В статье отмечается, что ограничения могут нанести вред и самим американцам.

Авторы пишут, что ранее ещё никогда было ситуации, при которой какая-либо страна вводила столь существенные ограничения в отношении такой крупной экономики, как российская.

Предполагается, что Россия может принять контрмеры, такие как, «ограничение поставок газа в Европу».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что новые санкции, которые США готовят против России в свете обострения вокруг Украины, могут затронуть банки, экспорт высоких технологий и операций с суверенным долгом.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что угрозы США о санкциях и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений.