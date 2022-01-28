WSJ: возможные санкции США могут коснуться российских банков и экспорта

Новые санкции, которые США готовят против России в свете обострения вокруг Украины, могут затронуть банки, экспорт высоких технологий и операций с суверенным долгом, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Вместе с тем Белый дом пока не принял решения относительно возможного отключения России от SWIFT, пишет издание.

Среди банков, которых могут коснуться рестрикции США, назван в том числе ВТБ, при этом список не является окончательным.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена проконсультировалась с крупнейшими американскими банками по поводу возможных санкций против России, чтобы выяснить, не приведут ли новые ограничительные меры к дестабилизации глобальной финансовой системы.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что угрозы США о санкциях и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений.