WSJ: возможные санкции США могут коснуться российских банков и экспорта

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Новые санкции, которые США готовят против России в свете обострения вокруг Украины, могут затронуть банки, экспорт высоких технологий и операций с суверенным долгом, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
WSJ: возможные санкции США могут коснуться российских банков и экспорта
  • globallookpress.com

Вместе с тем Белый дом пока не принял решения относительно возможного отключения России от SWIFT, пишет издание.

Среди банков, которых могут коснуться рестрикции США, назван в том числе ВТБ, при этом список не является окончательным.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена проконсультировалась с крупнейшими американскими банками по поводу возможных санкций против России, чтобы выяснить, не приведут ли новые ограничительные меры к дестабилизации глобальной финансовой системы.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что угрозы США о санкциях и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений.

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