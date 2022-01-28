WSJ: возможные санкции США могут коснуться российских банков и экспорта
- globallookpress.com
Вместе с тем Белый дом пока не принял решения относительно возможного отключения России от SWIFT, пишет издание.
Среди банков, которых могут коснуться рестрикции США, назван в том числе ВТБ, при этом список не является окончательным.
Как ранее сообщило агентство Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена проконсультировалась с крупнейшими американскими банками по поводу возможных санкций против России, чтобы выяснить, не приведут ли новые ограничительные меры к дестабилизации глобальной финансовой системы.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что угрозы США о санкциях и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений.