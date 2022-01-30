Трамп прокомментировал намерение Байдена направить войска в Восточную Европу
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«Прежде чем наши лидеры будут говорить о вторжениях в другие страны, им нужно остановить вторжение в нашу страну», — приводит РИА Новости слова Трампа во время выступления на митинге сторонников в Техасе.
Он выразил опасение, что власти США «посылают молодых американцев воевать и умирать за границы далёких иностранных держав, одновременно распахивая настежь собственные границы для нелегального иностранного вторжения».
Ранее Байден рассказал о намерении направить тысячи американских военнослужащих в страны Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации вокруг Украины.
Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT назвал подобное заявление продолжением информационной войны.