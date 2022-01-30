Трамп прокомментировал намерение Байдена направить войска в Восточную Европу

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение о намерении нынешнего американского лидера Джо Байдена в ближайшее время направить несколько тысяч американских военных в Восточную Европу на фоне ситуации вокруг Украины.

«Прежде чем наши лидеры будут говорить о вторжениях в другие страны, им нужно остановить вторжение в нашу страну», — приводит РИА Новости слова Трампа во время выступления на митинге сторонников в Техасе.

Он выразил опасение, что власти США «посылают молодых американцев воевать и умирать за границы далёких иностранных держав, одновременно распахивая настежь собственные границы для нелегального иностранного вторжения».

Ранее Байден рассказал о намерении направить тысячи американских военнослужащих в страны Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации вокруг Украины.

Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT назвал подобное заявление продолжением информационной войны.