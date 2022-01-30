Президент Хорватии Миланович прокомментировал отношение ЕС к Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович в эфире телеканала RTL заявил, что Евросоюз безответственно относится к Украине, а европейские политики натравливают Украину на Россию.

«Украина уже восемь лет находится в пугающем положении по отношению к ЕС, который к Украине относится безответственно», — приводит РИА Новости заявление хорватского лидера.

По его мнению, украинцы ничего не получили от ЕС, несмотря на то что им обещали миллиарды евро.

Миланович отметил, что «над Украиной издеваются те же бюрократы из Брюсселя, которые издевались над другими государствами.

«Страна, по данным ЕС, находится в очень плохом положении. Когда-то они были развитые, а сейчас ВВП на душу населения на уровне Косова. Это успех европейской и брюссельской политики?» — заключил он.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принёс извинения украинцам за слова президента своей страны Зорана Милановича о коррумпированности Украины.



Как ранее сообщило хорватское издание Dnevnik, Миланович заявил, что Украине нет места в НАТО.

Также президент Хорватии предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины.