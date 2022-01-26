Премьер Хорватии принёс Украине извинения за слова президента о её коррумпированности

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принёс извинения украинцам за слова президента своей страны Зорана Милановича о коррумпированности Украины. Он также не согласился со словами главы государства о том, что хорватские военные будут отозваны из сил НАТО в случае обострения вокруг Украины.

«Учитывая, что на Украине наших военнослужащих нет, а контингент, размещённый в Польше, вернулся, не знаю, об отзыве каких военных думает президент. Его заявление о коррумпированности Украины не является нашей позицией, и от имени правительства приношу извинения украинцам», — приводит слова премьер-министра Хорватии пресс-служба правительства.

Ранее МИД Украины пригласил посла Хорватии Аницу Джамич после заявлений хорватского президента Зорана Милановича, которые, по мнению Киева, «оскорбляют память украинцев, отдавших жизни ради европейского будущего Украины».

МИД страны потребовал «публичного опровержения этих оскорбительных заявлений», а также подтверждения, что подобное не повторится в будущем.

Как ранее сообщило хорватское издание Dnevnik, Миланович заявил, что Украине нет места в НАТО. По его словам, смена власти на Украине была переворотом, «каким угодно движением, только не демократическим».

Также президент Хорватии предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины. По его словам, такое решение будет связано не с Украиной или Россией, а «с динамикой американской внутренней политики».